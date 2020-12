Paradox van voorwaardelijke invrijheidstelling: te veel gevangenen willen straf volledig uitzitten

Laat ons stoppen met het systeem waarin veroordeelden voor zichzelf de rekening maken of het nog wel de moeite is om zich tijdens hun detentie in te zetten voor een voorwaardelijke vrijlating. In de praktijk stellen we vast dat meer en meer gedetineerden kiezen voor "strafeinde". Ze zitten nog liever hun volledige straf uit om dan volledig (en dus ook ongecontroleerd) vrij te gaan in plaats van vroeger (maar onder voorwaarden) vrij te komen. Het is een evolutie die zorgelijk is.

Laat ons ophouden met het uitpluizen van het dossier en uitkleden van de veroordeelde op zoek naar het antwoord op de vraag of iemand wel “recht” heeft op een vervroegde invrijheidstelling. Laat ons ook de strafuitvoeringsrechters of –rechtbanken ontlasten met het oordelen of iemand wel “recht” heeft op een vervroegde invrijheidstelling.