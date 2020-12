"Hoe is 't jom?": gevoelsmeter peilt naar mentaal welzijn van leerlingen in Mol

De gevoelsmeter is opgevat als een verkeerslicht. Op een papieren flyer staan drie kleurcodes. Als de jongeren vinden dat het goed met ze gaat, dan zitten ze in de groene zone en wordt hen gevraagd hun positiviteit over te brengen op anderen. Dat kan met bijhorende postkaartjes die ze naar leeftijdsgenootjes kunnen opsturen. Als de jongeren in de oranje zone zitten, dan vinden ze er organisaties waarbij ze hulp kunnen vragen. Als het echt niet goed met hen gaat, dan zitten ze in de rode zone en worden ze doorverwezen naar de huisarts of andere snel bereikbare adressen.