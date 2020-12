Hongaarse premier reageert op schandaal waarbij partijgenoot betrokken is: "Onverdedigbaar"

József Szájer, het Hongaarse Europarlementslid dat in Brussel is betrapt tijdens een seksfeestje en dus de coronamaatregelen overtrad, is uit de rechts-conservatieve Fidesz-partij van de Hongaarse premier Viktor Orban gestapt. Szájer is een van de stichtende leden van Fidesz en was gedurende decennia een bondgenoot van Orban. Orban zelf noemt de daden van Szájer "onverdedigbaar".