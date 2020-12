Huldenberg laat kerstparade met verlichte tractoren doorgaan

Het evenement waarbij tractoren sfeervol verlicht door de gemeente rijden, wordt wel verlaat naar 19 december. Er zullen strenge veiligheidsregels gelden, maar de stoet kan doorgaan. Organisatrice Karin Devyver noemt het heugelijk nieuws: "We mogen rondrijden met met onze versierde, feestelijke tractoren. Weliswaar onder strenge voorwaarden: zo mogen we geen extra reclame maken om een volkstoeloop en samenscholingen tegen te gaan. We mogen het parcours ook niet op voorhand bekend maken. In de straten waar we passeren zullen we enkele dagen op voorhand een flyer in de bus stoppen. Het is niet de bedoeling dat mensen familie of vrienden uitnodigen om samen te kijken."