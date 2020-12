28 Kempense gemeenten organiseren groepsaankoop energiezuinige ramen 

"Het is belangrijk om te investeren in energiezuinige ramen, want in een niet-geïsoleerde woning verdwijnt er zo'n 15 procent van de warmte door de ramen", legt Kathleen Mertens van de IOK uit. "Zo maak je een woning niet alleen comfortabeler, maar bespaar je ook op je energiefactuur. Het is een win-win situatie."