Iraans-Zweedse VUB-gastdocent Djalali nog niet overgebracht naar andere gevangenis voor executie

Het bevel om de ter dood veroordeelde Ahmadreza Djalali over te brengen naar een gevangenis in Kajar, die bekendstaat als de plaats waar executies uitgevoerd worden, is uitgesteld. Dat meldt Amnesty International. De Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent verblijft dus nog steeds in de Evin-gevangenis in Teheran, maar zijn situatie blijft kritiek. Gisteren nog vreesde Amnesty dat Djalali werd overgebracht, al was er toen wat onduidelijkheid.

"Het bevel om hem over te brengen naar de gevangenis in Karaj is niet uitgevoerd. Hij zit nog in de Evin-gevangenis. Het enige wat we nu weten is dat er een uitstel is van een paar dagen. Dat is ergens een zekere opluchting, maar hij blijft nog steeds een groot risico lopen op executie", zegt Lore Van Welden, woordvoerster van Amnesty International Vlaanderen.



Het is met andere woorden ook niet duidelijk of het om een kortstondig uitstel gaat, of niet. Ook is niet duidelijk wie uiteindelijk beslist. Iran zegt dat de Iraanse justitie onafhankelijk handelt, al wordt daar geen geloof aan gehecht.