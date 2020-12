Jongeren mogen samen studeren maar onder strikte voorwaarden

Veel steden en gemeenten hadden al laten weten dat ze jongeren samen willen laten studeren met het oog op de kerstexamens. Vlaams minister van binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD) heeft beslist dat het mag. Maar er zijn wel voorwaarden. Er mogen maximaal 40 studenten samen zitten. Elke student moet ook 10 vierkante meter ruimte krijgen. En er moet toezicht zijn.

In Wingene gaan ze ervoor. Vlaams parlementslid Brecht Warnez, die ook schepen is in Wingene, heeft er mee op aangedrongen dat studenten samen kunnen blokken. Hij denkt dat een aantal onder hen daardoor betere resultaten kunnen halen. "De vraag om samen te studeren in een stille ruimte is erg groot. Dat is vooral nodig voor jongeren die thuis geen goede plaats hebben om te studeren. De gemeenten weten het best wie die jongeren zijn."

Ook in Brugge en Roeselare komen er gezamenlijke studieruimtes.