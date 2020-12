Personeelsleden kerncentrale Doel protesteren: "Kerncentrales sluiten brengt 7.000 jobs in gevaar"

Dat ons land al in 2025 zonder kernenergie kan, geloven de vakbonden van de energiesector niet. "Een verlenging van twee reactoren is nodig om de electriciteitsprijs onder controle te houden", zegt Gunther Van Den Bosch van de socialistische vakbond Gazelco. "Ook voor de klimaatdoelen is kernenergie beter dan gascentrales. En laten we de bevoorradingszekerheid niet vergeten. Want energie gaan shoppen in het buitenland, dat is een risico: elk land zal eerst voorzien in zijn eigen behoeften."