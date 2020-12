Kortenaken en Geetbets kampen al maanden met defecte straatlampen door tekort aan technici

In verschillende straten in Kortenaken en Geetbets blijft het 's avonds donker en dat al enkele maanden. Verschillende straatlampen zijn er kapot en de herstellingen door netbeheerder Fluvius laten maar op zich wachten, tot grote ergernis van de inwoners. "Er zijn inderdaad al lange tijd problemen met de straatverlichting", zegt Kristof Mollu, schepen in Kortenaken (CD&V). "De lampen worden maar niet vervangen en daar klagen onze inwoners toch over. Zeker nu de dagen wat korter worden en de nachten wat langer, is het wel fijn dat de straatverlichting goed werkt, wat nu niet het geval is."