Kraan komt te dicht bij hoogspanningskabel in Borsbeek: steekvlam en stroompanne in de wijk

Er zijn geen gewonden gevallen, maar buurtbewoners werden wel opgeschrikt door de knal: "Dat was een heel harde bonk en daarna kwamen ze bij ons bellen, dat we naar buiten moesten. Ik weet zelfs niet of ik schade heb, want ik heb geen licht aangestoken." Een andere vrouw zegt dat in de hele wijk de alarmen afgingen.

De buurt zit nu zonder elektriciteit en een 15-tal woningen heeft schade opgelopen aan de elektriciteit. In sommige huizen hangt alleen een brandgeur, maar in één woning moest de brandweer de elektriciteitskast blussen. Netbeheerder Elia kwam ter plaatse.