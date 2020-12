Let op met handgel: "Komt het in je oog? Spoelen, spoelen, spoelen"

Een pompje wanneer je de winkel binnenstapt of snel eens smeren nadat je een knop in de lift hebt aangeraakt: ontsmettingsgel is tegenwoordig dagelijkse kost. En een spat-incident is snel gebeurd. "Wanneer je handgel gebruikt, en zeker met een pompje, kan het wel eens dat de gel de verkeerde kant op spat. Als dat toevallig in je oog terechtkomt, kan dat irritatie veroorzaken", vertelt professor Ilse Claerhout. Ze werkt in het AZ Maria Middelares in Gent. "Vroeger zagen we dergelijke incidenten soms eens bij medisch personeel, maar in deze tijden gebeurt het steeds vaker en bij iedereen. Maar vooral bij kinderen: de handgelpomp staat voor hen op ooghoogte. Wees bij hen dus extra voorzichtig."