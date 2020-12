Lockdown in Engeland voorbij, toch gelden op veel plaatsen strengere coronamaatregelen

“Het verzet tegen de nieuwe regels is veel groter dan tijdens de eerste lockdown in het voorjaar,” zegt Van Bekhoven. “Wat je echt merkt, is dat mensen er genoeg van krijgen, ook als ze kijken naar de economische gevolgen. De Britse economie is harder geraakt dan bijna alle andere vergelijkbare landen. Gisteren alleen al waren er twee grote winkelketens die het faillissement aanvroegen, waarbij 25.000 mensen in een week op straat komen te staan. Dus de economie is in vrije val, de pub ligt aan de beademing, heel veel bedrijven zullen niet meer open gaan.”

(Lees voort onder de afbeelding.)