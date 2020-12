KLAAR: Waarom voelen zoveel jongeren zich nu zo rot?

Foto’s op Instagram van verdriet en stress, anonieme verhalen over ‘je rot voelen’ op Facebook. Veel jongeren slaan een noodkreet omdat ze het moeilijk hebben met de beperkende coronamaatregelen. Sommige jongeren organiseren geheime feestjes, andere kwijnen weg in eenzaamheid. Maar bijna allemaal worstelen ze met hun gevoelens. En dat is eigenlijk heel normaal, vertelt psychiater Catherine De Groof aan KLAAR-presentatrice Louise Hoedt. Fysiek sociaal leven vervang je niet zonder gevolgen door een digitaal bestaan, zeker niet in een levensfase waarin je op zoek gaat naar je eigen identiteit.