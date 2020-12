Luchthaven Oostende maakt zich klaar om COVID-19-vaccins te verdelen

De voorbije maanden hebben ze al heel wat medische goederen, zoals mondmaskers, vervoerd met vrachtvliegtuigen vanuit Oostende. Nu willen ze ook vaccins verdelen, maar dat is minder evident. De vaccins moeten onder andere gekoeld blijven. De luchthaven van Oostende heeft hele grote magazijnen met diepvriezers en koelkasten. Die worden meestal gebruikt om verse groenten, fruit, vis en vlees in op te slaan.

"We gaan die diepvriezers en koelkasten vrijmaken", zegt Marcel Buelens, de baas van de luchthaven van Oostende. "We hebben meer dan 1.000 vierkante meter aan opslagruimte. Een vaccin zal verpakt zijn in een doosje van ongeveer 5 kubieke centimeter. Als je dat gaat vermenigvuldigen met de aantallen die beschikbaar zullen zijn, dan hebben wij meer dan genoeg capaciteit op dagdagelijkse basis een portie vaccins te verdelen over de hele wereld.