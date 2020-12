70 leerlingen en medewerkers van Oostendse school ziek na het eten van broodjes 

Dinsdag werden een veertigtal leerlingen ziek na het eten van belegde broodjes. Het ging om klachten van misselijkheid, maagpijn en overgeven. Intussen is het aantal al opgelopen tot 71.

“Door de coronamaatregelen serveren we geen warm eten meer op school. Pegasus is, als service naar de leerlingen toe, een samenwerking gestart met een broodjeszaak uit de buurt. Het zijn uitsluitend leerlingen die een broodje hadden besteld of over de middag zelf naar de broodjeszaak geweest zijn, die zich ziek voelen. Ook enkele directieleden hebben een voedselvergiftiging opgelopen”, zegt Chris Vandecasteele van STROOM, de scholengroep waar Pegasus een deel van is. "Wij vermoeden dat de broodjes dus de oorzaak zijn."