Spitsstroken moeten fileprobleem op E403 tussen Roeselare en Brugge oplossen: "We gaan dat nu onderzoeken"

Zo'n spitsstrook is een volwaardige rijstrook waarop je tijdens bepaalde uren mag rijden. Wanneer er een rood kruis boven brandt, dient ze enkel als pechstrook.



Tussen Ruddervoorde en Brugge is het verkeer tussen 2010 en 2018 gestegen met meer dan 25 procent. Er gebeuren ook meer ongevallen. Vlaams Parlementslid en burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA) heeft de cijfers opgevraagd bij de minister: "Voor een spitsstrook heb je niet echt veel ruimte nodig. Bij weinig verkeer kan je het gebruiken als pechstrook. Er is sowieso al jaren een verbod om te bouwen langs de E403, binnen een bepaalde zone. Er is dus zeker de ruimte voor." De studie kost iets meer dan 600.000 euro.