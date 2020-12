Natuurpunt breekt vervallen weekendverblijven in bos De Rodeberg in Scherpenheuvel-Zichem af

Bedoeling van het weghalen van de caravans en chalets is het herstellen van het bos. "Door die verblijven kent het bos heel wat problemen", zegt Bonte. "Doordat er geen riolering is, loopt het afvalwater gewoon het bos in. Er liggen bijvoorbeeld ook elektriciteitskabels in het bos en dat voor een afzonderlijk huisje. Allemaal zaken die niet in een bos thuis horen. Daarom dat we nu alles uit het bos willen halen, zodat het bos zich kan herstellen en het een stuk aangenamer zal zijn om hier te wandelen."