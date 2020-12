Nieuwe Vlaamse Jeugdraad zal focussen op je goed in je vel voelen, gelijke kansen en klimaat

4.992 jongeren hebben hun stem uitgebracht. Volgens de Vlaamse Jeugdraad is dat een recordaantal. "Dit resultaat overtreft al onze verwachtingen en geeft een zeer stevig mandaat aan de gloednieuwe ploeg enthousiaste adviseurs", zegt Inge Geerardyn, coördinator van de Vlaamse Jeugdraad in een persbericht. Stemmen kon via de eID of -voor het eerst- via de Itsme-app.