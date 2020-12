Ondernemers roepen op om online te shoppen via Trooper om zo goede doelen en verenigingen te steunen

Verschillende Belgische ondernemers willen goede doelen en verenigingen extra steunen in de coronaperiode, en roepen daarom op om online bestellingen bij hen te doen via de website trooper.be. Van de aankopen die je daar doet, wordt een percentage doorgestort naar het goede doel of de vereniging van jouw keuze. "Zo vormen we allemaal samen Het Warmste Front", zeggen Antwerpse ondernemers Wouter Torfs en Hans Bourlon op Radio 2 Antwerpen.