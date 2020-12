Onderzoek naar mogelijk omkoopschandaal over gratie in Verenigde Staten

"Namen hebben we niet", zegt VS-correspondent Björn Soenens. "Die zijn geschrapt in het document dat vandaag is bekendgemaakt. Donald Trump als president wordt niet genoemd, wel het Witte Huis. Er wordt nu onderzocht of er geld is betaald om gratie te verlenen aan iemand die op dat moment in de gevangenis zat."

"Het zijn zeer ernstige aantijgingen, maar het is voorlopig niet zo dat er iemand in staat van beschuldiging is gesteld. De zaak zal wellicht nog een staartje krijgen, maar pas over weken of maanden."