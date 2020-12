Oostendse school gesloten door te veel besmettingen, 244 leerlingen en 33 leerkrachten in quarantaine

Een zorgleerkracht van de GO! Basisschool zou besmet zijn met het coronavirus. Die was in contact gekomen met ongeveer 70 kleuters. Ook in de lagere school raakten 6 kinderen besmet. Daarom werd beslist om geen enkel risico te nemen en de volledige basisschool in de Stuiverstraat ook te sluiten. Dat zal tot minstens 10 december zijn.