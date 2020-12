Overleeft De Kruitfabriek in Vilvoorde de coronacrisis? "We organiseren nu benefietacties voor onszelf"

Door de vaste kosten die blijven doorlopen, is het voor De Kruitfabriek op dit moment niet leefbaar meer en is het louter nog overleven, vertelt Cortois. "Waar we in het verleden bekend stonden om anderen te helpen met benefietacties, moeten we diezelfde soort benefietacties nu organiseren voor onszelf", gaat Cortois verder. "Zie ik het somber in? We zijn van nature uit optimistisch en vechters. Maar er is ook de bikkelharde realiteit: als de spaarcenten op zijn stopt het verhaal. Dan is het gedaan."