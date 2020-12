PLAN B aflevering #42: "Vivaldiregering spiegelbeeld van Zweedse regering: kibbelende partijen nu aan Franstalige zijde"

De Vivaldiregering is op veel punten het spiegelbeeld van de Zweedse regering, legt Alain Gerlache (RTBF) uit aan Ivan De Vadder (VRT NWS). De Zweedse regering werd geleid door een eerste minister die afkomstig was van een kleine partij. De partij van eerste minister Michel, de MR, behoorde-ook al omdat ze alleen was- tot een taalminderheid. De rollen zijn nu omgedraaid: de partij van de huidige eerste minister, Alexander De Croo, behoort tot een (kleine) taalminderheid. Bovendien werd er bij de Zweedse regering vooral tussen de Vlaamse partijen "gekibbeld", terwijl in de Vivaldiregering dat gekibbel de taalgrens is overgestoken.