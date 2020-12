Starters uit Perk openen samen winkeltje met handgemaakte producten

In het winkeltje vind je onder meer zelfgemaakte oorbellen, eigenbereide rumcocktails, maar ook kleinschalige keramiek creaties, duurzaam kinderspeelgoed of stoffen hebbedingetjes. In totaal bieden 13 starters hun producten aan. PoPShop 1820 zou normaal al begin november openen, maar door de sluiting van de niet-essentiële winkels ging dat niet door. "Wij zijn gestart met het idee om lokale ondernemers een hart onder de riem te steken door conceptstore te openen in het centrum van Perk", zegt initiatiefneemster Sarah De Laet. "En dan zijn we creatievelingen gaan zoeken die iets heel mooi kunnen aanbieden aan klanten. Het is dus de bedoeling dat mensen ook zo de weg vinden naar lokale shops in plaats van de grote shoppingcentra. Wat je hier vindt, is allemaal handgemaakt, ecologisch en met veel passie gemaakt, want dat is ook heel belangrijk."