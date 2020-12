Proefpersoon Annemie (65+) over coronavaccin: "Ik wilde iets terugdoen voor de samenleving"

"Ik wilde iets terugdoen voor de samenleving", legt Van Winckel uit. "We zijn gezonde gepensioneerden, onze sociale zekerheid zorgt ervoor dat we op een comfortabele manier kunnen leven en af en toe kunnen ziek zijn zonder hoge kosten. En bovendien: iemand moet het doen. Het vaccin moet getest worden, anders kan het niet op de markt komen. Dus waarom niet?"

Van Winckel en haar man kregen het vaccin een eerste keer toegediend in de zomer. "Intussen hebben we nog een tweede injectie gekregen. De week na de vaccinatie moeten we een dagboek bijhouden met alle symptomen die we zouden kunnen voelen: spierpijn, misselijkheid, koorts, etc. We moeten dan ook een uitgebreid onderzoek ondergaan in het UZ Leuven. Ons bloed en onze urine worden gecontroleerd en de hartslag en onze bloeddruk worden gemeten. Zo'n onderzoek moeten we ongeveer om de drie weken ondergaan.