2020 samengevat in een ludiek jasje: professor Hendrik Vos en journalist Rob Heirbaut lanceren podcast

Professor Vos geeft toe dat het even wennen was om een podcast in te spreken. "Het voelde een beetje aan als lesgeven, maar ik voelde wel de magie van het radiomaken." Ook journalist Heirbaut geeft toe dat het iets helemaal anders is: "We zijn het gewoon geworden om ieder jaar live een humoristisch Europees jaaroverzicht te brengen in zalen. Omdat dat niet kan nu, is het idee gegroeid om een podcast te maken."



Lees voort onder de foto.