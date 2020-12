Psychologe: "Jongeren moeten als een van de prioritaire groepen behandeld worden bij vaccinatiestrategie"

"Niet vergeten dat nog voor de eerste lockdown begon, al 20 procent van de jongeren met matige tot ernstige psychische problemen te kampen had." En dat is tijdens de eerste lockdown, in april, uiteraard niet verbeterd, hoewel het toen zou zijn meegevallen.

Wellicht weegt de tweede golf zwaarder, zegt Germeys, omdat het intussen al zo lang duurt en het perspectief is veranderd: tijdens de eerste lockdown dachten we allemaal dat het snel voorbij zou zijn en konden we makkelijker de inspanning opbrengen, "maar toen wisten we nog niet dat we Kerstmis niet samen zouden mogen vieren."



Over het mentale welzijn van jongeren tijdens de huidige tweede golf bestaan voorlopig nog geen cijfers, maar uit getuigenissen blijkt alvast dat het allemaal best wel zwaar weegt. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek dat mentale problemen die bestaan bij volwassenen vaak begonnen tijdens de adolescentie.