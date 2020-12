Responsible Young Drivers brengen geen feestvierders naar huis dit jaar

Traditiegetrouw brengt een team van 50 vrijwilligers normaal gezien ieder jaar feestvierders uit Tienen, Glabbeek, Boutersem, Linter en Zoutleeuw veilig naar huis tijdens de nacht van oud naar nieuw. Maar dat zal dit jaar niet gebeuren. "We kunnen het niet maken om onze actie op poten te zetten terwijl de taxibedrijven nu een moeilijke periode doormaken. We willen hen geen concurrentie aandoen. Er zijn ook nergens feestjes voorzien, dus we laten de actie dit jaar niet doorgaan", zegt voorzitter Kevin Kennes van JAT Event Drivers. "Bovendien zijn veel van onze vrijwilligers 60- en zelfs 70-plussers. Zij lopen dus extra risico's mochten ze besmet raken met het coronavirus. Dat risico nemen we liever niet. Hoe jammer we dat ook vinden."