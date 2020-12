Schoolstraat is volgens studie goed voor de luchtwegen van scholieren

Bij scholen met druk lokaal verkeer is de verbetering groter. Bij scholen in een stedelijke omgeving is het effect kleiner, omdat achtergrondvervuiling een grote rol blijft spelen. De verbetering is er voor alle duidelijkheid ook enkel op de moment dat de straat effectief is afgesloten voor het doorgaand verkeer. Niet onbelangrijk, want door de coronamaatregelen staan in veel scholen nu de ramen open om verse lucht binnen te laten.