Na pensioen Martine Tanghe: moeten alle Vlaamse ambtenaren ook na hun 65e kunnen blijven werken?

Uit cijfers blijkt dat er erg weinig ambtenaren aan de slag blijven tot na hun 65ste. "De laatste vijf jaar hebben 21 contractuele en 16 statutaire ambtenaren ervoor gekozen om na hun 65ste te blijven werken".

"Ook al gaat het over kleine aantallen, het is opvallend dat er de laatste jaren meer contractuele dan statutaire ambtenaren aan de slag waren in de leeftijdscategorie boven 65 jaar, ook al zijn 70% van onze ambtenaren statutair tewerkgesteld", zegt Somers. "Het is belangrijk dat we als Vlaamse overheid rekening houden met deze maatschappelijke tendens en een modern HR-beleid voeren met flexibelere werkregimes en verloning, zodat meer ambtenaren er vrijwillig voor kiezen om langer te blijven werken."