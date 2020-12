Steeds meer jongeren worden "geldezel" voor internetoplichters: van 1 dossier tot 280 op 5 jaar tijd in de stad Antwerpen

Ondanks verschillende campagnes laten steeds meer jongeren zich verleiden door criminelen om geldezel te zijn, zegt bankenfederatie Febelfin. Daarom lanceren ze nu opnieuw een campagne om hen te waarschuwen voor de gevaren.

Geldezels zijn vooral jongeren, meestal twintigers, die hun bankrekening of bankkaart in ruil voor geld ter beschikking stellen van criminelen. Die kunnen er dan gestolen geld mee doorsluizen, zonder dat het bij hen zelf terecht komt. Ze spreken die jongeren aan via sociale media of op straat. Bij de politiezone Antwerpen zijn er dit jaar al 280 dossiers geopend, goed voor in totaal 1100 pv's over witwassen van geld.