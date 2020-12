Stefanie was "geldezel" zonder het zelf te weten: "Plots kon ik niet meer aan mijn eigen rekening"

Bitcoins kopen



Intussen gaan criminelen op steeds creatievere manieren te werk om geldezels te vinden. Zo werd Stefanie* het slachtoffer nadat ze op zoek ging naar een bijverdienste. Ze wilde graag bijverdienen van thuis uit.

"Ik vond een website die mensen zocht om bitcoins aan te kopen en ze nadien door te sturen naar een ander bitcoinadres. De website zag er heel betrouwbaar uit. Er stond op wie ze waren, hoeveel tijd je er ging aan spenderen en wat je er mee kon verdienen. Ik moest enkel mijn gegevens en bankrekening invullen en kon starten."

"Het begon allemaal met kleine bedragen maar na twee dagen liep het al flink op. Plots ging het over sommen tot 5.000 euro."

Belletje rinkelen

Enkele dagen later werd de rekening van Stefanie geblokkeerd door haar bank, en toen wist ze hoe laat het was. "Plots kon ik niet meer aan mijn rekening. Onrust, stress, me niet goed voelen... Ik wou nog contact opnemen met mijn opdrachtgevers maar plots waren alle berichten verwijderd en was ik geblokkeerd. Ik ben dan meteen naar de bank en de politie gegaan om aangifte te doen. Bij de politie vertelde men mij dat het hoe langer, hoe meer voorkomt."

Stefanie had zelf nog nooit gehoord van het fenomeen van geldezels en doet vandaag haar verhaal om anderen te waarschuwen.

Niet onschuldig

Wie geldezel is neemt (misschien zonder het zelf te beseffen) deel aan criminele activiteiten en mag zich verwachten aan een straf.

*Stefanie is een schuilnaam om de privacy van het slachtoffer te beschermen.