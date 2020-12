Studenten Arteveldehogeschool in Gent nemen tijdelijk Teleblokchat over: "Wij kunnen ons in de leefwereld van een medestudent plaatsen"

Ella Deben (21) is een van de 14 studenten sociaal werk die vrijwillig de Teleblokchat bemant. "In het begin was ik best zenuwachtig en onzeker, maar we kunnen altijd terugvallen op de expertise van onze docenten en de mensen van Teleblok", vertelt Ella. "Tijdens de eerste gesprekken kreeg ik studenten aan de lijn die het moeilijk hebben door examenstress, een moeilijke stage of de strenge coronamaatregelen."