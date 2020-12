Uroloog Bo Coolsaet ook in beroep veroordeeld voor aanranding en verkrachting

Het slachtoffer was 15 toen ze Coolsaet in mei 2006 consulteerde voor pijn in de onderbuik. Zijn diagnose luidde "interstitiële cystitis", of blaaspijnsyndroom. De uroloog gebruikte bij de behandeling een vibrerend instrument, waardoor de crème die in haar urinebuis werd ingebracht beter geabsorbeerd zou worden. Volgens de vrouw bracht Coolsaet haar met het apparaat tot een orgasme en raakte hij er zelf ook opgewonden van. Hij zou haar in haar nek gekust hebben en aan de billen en borsten betast hebben.



Het slachtoffer had het bijzonder moeilijk met de feiten en schaamde zich. Nadat ze in therapie was gegaan bij een psychiater besloot ze in oktober 2015 om een klacht in te dienen voor aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Coolsaet ontkende de aantijgingen met klem. Het openbaar ministerie zag onvoldoende bewijs en had zowel in eerste aanleg als in beroep de vrijspraak gevorderd.



Net zoals de rechters in eerste aanleg vond het hof het echter bewezen dat Coolsaet seksueel grensoverschrijdend gedrag gepleegd had op zijn minderjarige patiënte. "Het hof vond de verklaringen van het slachtoffer geloofwaardig. Ook met de deskundigenverslagen werd rekening gehouden, waarin gesteld werd dat er geen wetenschappelijke basis is voor het behandelen van blaasproblemen met een vibrerend apparaat", stelde persmagistraat Els De Brauwer.



Met het verslag van de gerechtspsychiater, die stelde dat het best mogelijk was dat het meisje een fysieke reactie op de behandeling verkeerdelijk als een orgasme had geïnterpreteerd, hield het hof geen rekening, net omdat het slachtoffer zo geloofwaardig werd bevonden. Dat de Orde der Artsen hem eerder had vrijgesproken na een klacht van het slachtoffer, veranderde het oordeel van het hof niet.

Het hof vond de feiten zeer ernstig. "In het bijzonder gelet op de vanzelfsprekendheid waarmee hij handelde binnen de specifieke medische context van zijn beroepsuitoefening", klonk het in het arrest. "Dergelijk zedelijk wangedrag duidt niet alleen op machtsmisbruik binnen de arts-patiëntrelatie en een vervaagd seksueel normbesef, maar ook op een gebrek aan respect voor de seksuele en psychische integriteit van zijn minderjarig en kwetsbaar slachtoffer."



Bij de strafbepaling hield het hof rekening met de gevorderde leeftijd van Coolsaet en met zijn blanco strafblad. Hij kreeg daarom een straf deels met uitstel opgelegd. Hij moet het slachtoffer 5.000 euro provisionele schadevergoeding betalen. Het hof stelde ook een deskundige voor haar aan om haar definitieve schade te begroten. Haar ouders, partner en broer kregen in totaal 12.330 euro aan schadevergoedingen toegekend.