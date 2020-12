Verenigd Koninkrijk start volgende week als eerste land ter wereld met toedienen van vaccin van Pfizer en BioNTech

Hancock erkent dat de inzet van het vaccin gepaard gaat met logistieke uitdagingen. Volgens de minister zijn 50 ziekenhuizen verspreid over het Verenigd Koninkrijk voorbereid om het vaccin toe te dienen. Daarnaast worden ook grote vaccinatiecentra ingericht. Pfizer en BioNTech hebben een overeenkomst met het VK om in totaal 40 miljoen doses te leveren in 2020 en 2021. Volgens Hancock komen zo'n 800.000 doses uit ons land. Het vaccin wordt onder meer gemaakt in een Pfizer-fabriek in Puurs.

Pfizer-topman Albert Bourla spreekt over een "historisch moment in de strijd tegen COVID-19". "We verwachten dat de uitrol van vaccins in het VK het aantal ziekenhuisopnames van mensen met een hoog risico zal verminderen", verklaarde Ugur Sahin van BioNTech.

Mensen met de grootste prioriteit zullen het vaccin als eerste krijgen, vertelt correspondente Lia van Bekhoven in "De ochtend" op Radio 1. "Dat zijn mensen die in de verzorgingshuizen wonen en diegenen die voor hen zorgen. De volgende groep zijn mensen van boven de 80 en verpleegkundigen. Iedereen in de gezondheidszorg. En de hoop is dat al in het voorjaar een meerderheid van de Britse bevolking immuun zal zijn."