VN sluit akkoord met Ethiopische regering over humanitaire hulp in Tigray

In Tigray vechten regeringstroepen van de Ethiopische premier Abiy Ahmed intussen al een maand tegen de lokale machthebbers van het Tigrese Volksbevrijdingsfront TPLF. Vorige week riep Abiy Ahmed de overwinning uit, maar het TPLF lijkt zich daar niet mee neer te leggen. Ze zouden het Ethiopische leger niet willen bevechten in grote steden, maar via een uitputtingsslag en guerrillaoorlog op het platteland en in het berggebied, iets wat het front met succes deed tussen 1975 en 1991 toen het de communistische dictatuur in Ethiopië bestreed.

Daarbij moet worden gezegd dat het ontzettend moeilijk is om onafhankelijke informatie over het conflict te verzamelen omdat er geen onafhankelijke waarnemers in de regio worden toegelaten.