Waarom de nieuwe Franse veiligheidswet ook gevaarlijk is voor president Macron

Hoe raakt dat de president? En waarom zet hij door zijn tussenkomst zijn eigen partij en zijn eigen minister van Binnenlandse Zaken Darmanin in de wind? Bestaat het gevaar niet dat Macron te "soft" overkomt? Is dat niet dom, met de hete adem in de nek van uiterst-rechts, van Marine Le Pen en haar partij van orde en gezag, RN?

Niet noodzakelijk. Misschien zelfs, is het slim. In de Franse politiek is er namelijk maar één ding dat telt. De presidentsverkiezingen, eens om de vijf jaar. De volgende zijn voor het voorjaar van 2022. En het moet gezegd, Macron zit gebeiteld, in een politiek landschap dat in feite een tweestrijd is geworden, tussen hem en de uiterst-rechtse Marine Le Pen. Het is voor de president haast een politieke levensverzekering. De kans is namelijk groot dat hij in de tweede ronde opnieuw als winnaar uit de bus komt. Alles wat in Frankrijk gematigd rechts is of links, zal dan wel voor Macron moeten kiezen is de redenering. Met goesting, of met frisse tegenzin.