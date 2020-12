"Ze gaan ons in chimpansees veranderen": 5 geruchten over vaccins en waarom we vaccintwijfels beter ernstig nemen

Het gerucht over het Oxford-vaccin klinkt absurd, maar toch kon het zich razendsnel verspreiden via sociale media. Ook in westerse antivax-kringen duikt het regelmatig op. Sommige mensen maken zich écht grote zorgen.

"Er is duidelijk niet veel veranderd", zegt professor vaccinologie Corinne Vandermeulen (KU Leuven). "In de negentiende eeuw dachten mensen dat het pokkenvaccin hen zou veranderen in een koe, vandaag zijn het blijkbaar chimpansees."

Mensen die veranderen in apen of in koeien: je kan daar lacherig over doen, het lijkt immers te gek voor woorden. Professor Heidi Larson, hoofd van het Vaccine Confidence Project aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, vindt dat geen goed idee. Larson schreef recent een boek over antivax-geruchten waarin ze uitlegt dat we die geruchten maar beter ernstig nemen.

Je kan beter luisteren naar al die bezorgdheden, zegt Larson. Lach twijfels en zorgen niet weg. Als je dat wél doet, dan maak je het probleem alleen maar groter.

Corinne Vandermeulen is het daar volmondig mee eens. "Je moet mensen ernstig nemen en ervoor zorgen dat ze zich gehoord voelen. Anders jaag je hen weg en gaan ze zelf op zoek naar informatie op het internet. Daar is het heel moeilijk om zin en onzin van elkaar te onderscheiden."



Het is volgens Vandermeulen heel normaal dat mensen zich vragen stellen over de veiligheid van vaccins. "Ik probeer daarom het woord 'anti-vaxxer' te vermijden, want dat klinkt zo negatief. Mensen zijn soms bang om vragen te stellen, gewoon omdat ze niet willen weggezet worden als anti-vaxxers. Dat is jammer, want kritische vragen zijn prima."