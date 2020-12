Wilde achtervolging op E19 en in Antwerpen: fietsers moeten wegduiken, parket zoekt getuigen

De achtervolging startte op de snelweg E19 in Loenhout. De federale wegpolitie wilde er rond 11.24 uur een autobestuurder controleren die opviel door zijn sportief rijgedrag in zijn Fiat 500x. De bestuurder negeerde de bevelen van de politie om te stoppen en vluchtte weg, over de Antwerpse ring tot de afrit Berchem. Daarna ging de gevaarlijke rit verder langs de Singel en de Jan Van Rijswijcklaan. Onder het viaduct van Wilrijk kwam de vluchtauto tot stilstand. Daar gaf de bestuurder, een man van 24, zich over aan de politie die op dat moment met 15 ploegen aanwezig was.