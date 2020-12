Wordt Martine Tanghe ereburger van Kortrijk?

SP.A-gemeenteraadslid Nawal Maghroud is duidelijk: "Martine Tanghe maakte als nieuwsanker jarenlang deel uit van vele gezinnen in Vlaanderen. Ze was ook een van de eerste vrouwen in het mannenbastion dat de toenmalige VRT-nieuwsdienst was. Daarom verdient ze het ereburgerschap van onze stad."

Martine Tanghe is eigenlijk afkomstig uit Aalter maar dat is geen bezwaar voor Maghroud: "Je hoeft niet per se in de stad te wonen die je ereburger maakt. In het verleden heeft Kortrijk nog mensen ereburger gemaakt die hier weggetrokken zijn. Een straat of een plein naar Martine Tanghe noemen, kan niet. Dat is alleen iets voor mensen die overleden zijn. En ik wens dat Martine nog vele jaren kan genieten van haar pensioen".

Martine Tanghe heeft geen interviews gegeven bij haar pensioen. Ze staat niet graag in de schijnwerpers. Zou ze dan wel ereburger willen worden? "Ik weet het niet. Ik weet alleen: een "nee" heb je altijd, een "ja" kan je krijgen. Ik heb het haar nog niet gevraagd. Het is iets dat me in een opwelling is opgekomen toen ik ontroerd naar haar afscheid aan het kijken was. Ik hoop dat ze ingaat op mijn voorstel", besluit Maghroud.