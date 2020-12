15 jaar geleden opmerkelijke "comeback" met "Hung up" : "In haar roze aerobicspakje wilde Madonna zich ongekuist tonen"

ABBA-lid Benny Andersson: "We krijgen zoveel aanvragen om onze muziek te gebruiken, maar meestal antwoorden we negatief. Voor Madonna maakten we voor de 2e keer een uitzondering (The Fugees mochten eerder een sample van "The name of the game" gebruiken, red). Omdat we zoveel bewondering voor haar hebben. Ze heeft ballen aan haar lijf en dat al 21 jaar lang. Dat kan dus niet slecht zijn. En we zijn zeer tevreden met het resultaat: een voor 100 procent degelijke popplaat." (Sunday Telegraph, oktober 2005)

"Ze heeft het ons op zo’n vriendelijke manier gevraagd. Niet via advocaten, nee, ze heeft zelf een lief briefje geschreven. Eens we gehoord hadden wat ze met onze muziek ging doen, konden we niet anders dan positief reageren. Het resultaat klonk geweldig. We hebben dan de muziekrechten gedeeld." (SiriusXM, september 2009)