7.600 nieuwe bomen in Aartselaar als eerbetoon aan de helden van de coronacrisis

In Aartselaar wordt een nieuw bos geplant als eerbetoon aan alle helden van de coronacrisis. Door de Heldenboscampagne komen er bijna 7.600 nieuwe bomen, en in totaal wordt er bijna 10 hectare "Heldenbos" aangeplant in heel Vlaanderen. "Want wat is er mooier dan bomen planten voor de helden van de zorg? Met deze succesvolle actie willen we die mensen op een blijvende manier bedanken", zegt Bart Carlier van BOS+.