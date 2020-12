"Ilse Uyttersprot-zitje" voor de eerste keer verhuurd: “Zonder haar was het sportcentrum of het zwembad er nooit gekomen”

Het ‘Ilse-zitje’ werd woensdagavond voor de eerste keer gehuurd door de christelijke vrouwenvereniging Vrouw & Maatschappij. “Gisteren speelde volleybalclub Lindemans-Aalst hier tegen Knack Volley Roeselare”, vertelt Ria Van Landuyt, voorzitter van Vrouw & Maatschappij Aalst. “Deze topmatch werd spijtig genoeg gespeeld zonder publiek, maar niet zonder Ilse Uyttersprot zaliger. Ilse, altijd aanwezig bij elke thuismatch in sportcomplex Schotte, was een zeer getrouwe en enthousiaste supporter. In de tribune van Schotte is blijvend een oranje zitje voor Ilse vrijgehouden, zo kan ze er voor altijd bij zijn”, zegt Ria.