Aarschotse zwerfkatten krijgen schuilhuisjes en peter en meter

Daarnaast zoekt de stad ook peters en meters voor de schuilhokken. Die moeten er op toezien dat de hokken netjes en aantrekkelijk blijven, zegt de schepen: "Zo'n peter of meter staat ook in voor het voederen van de dieren. Alleen hij of zij mag dat doen. Want als ook andere mensen gaan voederen dan wordt het snel een vuile boel die ongedierte aantrekt. Met een peter of meter houden we het proper en krijgen we ook een bericht als er iets mis is met zo'n hokje, zodat we het snel kunnen herstellen."