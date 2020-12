Al 17 gevallen van geweld tegen agenten politiezone Mechelen-Willebroek: daders moeten voor gerecht verschijnen

Om hun collega's te steunen, stelt de politiezone zich telkens burgerlijke partij in de rechtszaken tegen de daders. "Dat is een belangrijk signaal naar onze collega's toe: we keuren het politiegeweld af en we steunen hen in het uitvoeren van hun taak. Daarnaast kunnen we zo ook de dossiers inkijken en een duidelijker beeld vormen van wat er zich heeft voorgedaan. Op die manier kunnen we de collega in kwestie beter bijstaan in de gerechtelijke afhandeling van het dossier", legt Van de Sande uit.