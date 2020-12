Alleen proefvergunning voor asfaltcentrale APL in Heusden-Zolder

De asfaltcentrale APL in Heusden-Zolder krijgt voorlopig alleen een proefvergunning van 2 jaar. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir wil het bedrijf geen vergunning voor onbepaalde duur meer geven, omdat er in het verleden veel geurhinder was.

Het bedrijf zal de komende twee jaar moeten bewijzen dat het de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan beperken. APL zal daarvoor volgend jaar een nieuwe installatie in gebruik nemen. Bovendien mag er geen teerhoudend asfalt meer verwerkt worden en zal er voortaan ook gemeten worden wat de gasuitstoot is.

APL had van de vorige minister van Omgeving wel een vergunning gekregen, maar die is vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat gebeurde nadat de gemeente Heusden-Zolder en buurtbewoners beroep hadden aangetekend.