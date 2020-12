Tweedehandswagens die via de haven getransporteerd worden, mogen vanaf 2021 geen extra lading meer bevatten

De kleinere tweedehandswagens worden vaak gebruikt om ook goedkoop afval zoals kapotte tv-schermen of oude motoren te verschepen. Maar dat is te gevaarlijk, werd nu beslist. "Sommige zaken van die lading kunnen een risico met zich mebrengen. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan schuiven of motoren zouden kunnen lekken. Dat kan een gevaar vormen, zowel aan boord van het autoschip als voor het personeel dat de wagens transporteert", legt Lennart Verstappen van het Havenbedrijf uit.