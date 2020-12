Bakker uit Brugge moet in quarantaine: “We kunnen onze Sinterklaasfiguren niet meer verkopen”

Zondag komt bij veel kinderen Sinterklaas langs. Die heeft vaak snoepgoed bij. Bakkerij Sint-Pieters kan dit nu niet meer verkopen. “Alle chocoladefiguren in de winkel zijn wel ingepakt. We kunnen ze dus nog smelten en gebruiken voor de versiering voor onze kerst- en nieuwjaarsproducten. Alleen de witte chocolade is niet te hergebruiken. Die zullen we zelf moeten opeten”, lacht Vandenberghe.

De bakker houdt zich bezig in zijn atelier. “Ik zit hier de hele dag en bereid me voor op de feestdagen. Gelukkig moeten we voorlopig niet sluiten vlak voor die enorm belangrijke periode voor ons. Dat zou helemaal een financiële ramp zijn. Het is een klap voor ons, maar mensen uit de horeca worden nog veel zwaarder getroffen”, besluit Vandenberghe.