Sterven? Nooit van mijn leven

Waarom is de mens zo bang om dood te gaan? Wat maakt dat we als de dood zijn om ons leven op te geven? Is het alleen maar angst voor het onbekende? Is het slechts krampachtig vasthouden aan ‘wat we kennen’? Ook al is ‘wat we kennen’ niet altijd even prettig? Maakt de mens zichzelf ongelukkig door die krampachtigheid? Door die angstige, angstvallige vasthoudendheid?

Wat maakt dat de meeste mensen ‘gekende’ dingen niet kunnen of durven loslaten? Ook al zijn die ‘gekende dingen’ niet altijd even prettig? Moet een mens altijd gelukkig zijn? Brengt een ongelukkige periode ons niet steeds een stap(je) dichter bij onze ware kracht?