Bekijk op dronebeelden hoe de Arecibo-telescoop instortte, uitbater wil wetenschappelijk werk voortzetten

De NSF werkt aan een plan om het personeel in dienst te houden en verder wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. In het verleden werd de radiotelescoop gebruikt om baanbrekend onderzoek te verrichten. De telescoop werd onder meer gebruikt om asteroïden te volgen, om te bepalen of planeten mogelijk bewoonbaar zijn en of er in het heelal sporen zijn van buitenaards leven.

Ooit was de Arecibo de grootste radiotelescoop ter wereld. Maar toen in 2016 in de Chinese zuidwestelijke provincie Guizhou een radiotelescoop met een diameter van 500 meter in gebruik werd genomen, moest de Arecibo die status afstaan.